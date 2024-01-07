الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يقدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

توجه وفد من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

قال اللواء طارق نصير، إن زيارة الكنائس  وتهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم المقدسة تأتي تأكيدًا على ترسيخ مفهوم المواطنة التي دائمًا يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأكد نصير أن المصريين جميعًا نسيج واحد مرتبطين بتاريخ مصر وحضارتها على مر التاريخ وهم يد واحدة في مواجهة الشدائد والمحن.

 

وجدد اللواء طار ق نصير دعوته للشعب المصري بكل طوائفه الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة لكي تبقى رائدة بترابط وتماسك كافة أطيافها.

 

حزب حماة الوطن عيد الميلاد المجيد اللواء طارق نصير لكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تواضروس الثاني

مواد متعلقة

قيادى بـ"مستقبل وطن" مهنئًا البابا تواضروس بعيد الميلاد: "مناسبة تجمعنا على حب الوطن"

"أمانة الجيل بالدقهلية" تستضيف صالونا اقتصاديا للتوعية بآليات مواجهة التحديات العالمية

مقرر الاستثمار بالحوار الوطني يستعرض جهود الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة

رئيس برلمانية "حماة الوطن" بالشيوخ يشيد بدور الإعلام في زيادة الوعي

أرقام وإحصائيات.. كيف يعد الحوار الوطنى دليلًا على رغبة الدولة فى الانفتاح السياسى؟

برلمانية تشكر الرئيس السيسى والحكومة لضم أصحاب الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية

"نساء مصر" تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

تفاصيل احتفالية مستقبل وطن بالبجيرة لتكريم كوادر الحزب على دورهم فى الانتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

"جنازتهما خرجت سوا".. وفاة سيدة بعد وفاة زوجها بـ10 ساعات بالوراق

تقرير صادم عن إيلون ماسك: مدمن على 5 أنواع من المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين