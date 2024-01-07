"حماة الوطن" يقدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

توجه وفد من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال اللواء طارق نصير، إن زيارة الكنائس وتهنئة الإخوة الأقباط بأعيادهم المقدسة تأتي تأكيدًا على ترسيخ مفهوم المواطنة التي دائمًا يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد نصير أن المصريين جميعًا نسيج واحد مرتبطين بتاريخ مصر وحضارتها على مر التاريخ وهم يد واحدة في مواجهة الشدائد والمحن.

وجدد اللواء طار ق نصير دعوته للشعب المصري بكل طوائفه الوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه مصرنا الحبيبة لكي تبقى رائدة بترابط وتماسك كافة أطيافها.