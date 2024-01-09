الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تكرم عمرو عبدالمجيد أمين إعلام العاصمة

كرمت "الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن"، بحضور النائب أحمد عبد الجواد "نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي"، الإعلامي عمرو عبدالمجيد "أمين إعلام القاهرة" تقديرًا لجهوده الواضحة خلال الفترة الماضية.

ومنحت "الأمانة المركزية للحزب"، درع التميز والتفوق، للإعلامي عمرو عبدالمجيد "أمين إعلام العاصمة" بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والإعلامية هبة جلال، أمين الإعلام المركزي لحزب مستقبل وطن.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود أمانة إعلام القاهرة، الملموسة ودورها البارز، في إظهار فعاليات وأنشطة الحزب في العاصمة بالشكل المُشرف واللافت خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه؛ أشاد النائب أحمد عبد الجواد، بدور أمانة الإعلام بالقاهرة، تحت قيادة الإعلامي عمرو عبدالمجيد، في الفترة الأخيرة، وبخاصة خلال الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لكافة كوادر وأعضاء أمانة إعلام القاهرة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على ما حققه الحزب من نجاحات خلال الأشهر الماضية.

كما قدمت الإعلامية هبة جلال "أمين الإعلام المركزي" الشكر والتقدير لأمانة إعلام القاهرة علي دورها المتميز خلال الفترة الماضية، وما قامت به أمانة الإعلام بالقاهرة في الإنتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي عمرو عبدالمجيد "أمين إعلام حزب مستقبل وطن القاهرة"، إنه يهدي هذا التكريم لأعضاء هيئة مكتب أمانة إعلام العاصمة، وأمناء الإعلام في الأقسام وهيئات مكاتبهم لمشاركتهم الفاعلة خلال الفترة الماضية ودورهم البارز في إظهار وإبراز المظهر المشرف للعملية الإنتخابية في محافظة القاهرة، وطالبهم بالاستمرار والبناء علي ماتحقق من نجاح خلال الفترة الماضية.