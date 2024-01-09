الثلاثاء 09 يناير 2024
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نبيل عمر لـ"الشاهد": يجب أن يكون الإنسان منتجًا لأدوات الحضارة وليس مستهلكًا لها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الحضارة نمط التفكير والعمل، ولذا يجب أن يكون الإنسان منتجًا لأدوات الحضارة وليس مستهلكًا لها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحضارة مسألة مختلفة تمامًا ولابد أن يكون التيار العام هو القائم على الثقافة والوعي حتى ينتقل لغالبية المجتمع.

وأكد أن التيار العام تصدع بنمط التحديث وهو التفكير بطريقة مختلفة وكيف يرى الشخص نفسه والآخرين والعالم وكيف يتعامل معهم وهذا معنى الثقافة الحقيقي، مشيرًا إلى أن المعلومات يكون لها قيمة حين تستخدم ويتم تحويلها لفعل في حياتك وإذا لم تتحول فتكون كراكيب لا قيمة لها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

نبيل عمر الإنسان لأدوات الحضارة الحضارة مستهلك الثقافة والوعي نمط التحديث

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