الإثنين 08 يناير 2024
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فن

نورالنبوى عن الفلسطينيين: "ما زالوا فى قلبنا.. ومستمرون فى دعمهم"

نور النبوي
نور النبوي

بعد الأحداث الأخيرة التي تعرّض لها أهل غزة والاعتداءات المستمرة منذ أكثر من 90 يومًا، بداية من هجوم الـ7 من أكتوبر على يد كتائب القسام، والذي عرف باسم "طوفان الأقصى"، استمر دعم الشعب المصري لأهل غزة بشكل مستمر ضد العدوان الغاشم عليهم.

 

ومن الشباب الفنانين الداعمين بشكل مستمر للقضية الفلسطينية الفنان نورالنبوي، الذي ظهر في العرض الخاص لفيلمه السينمائي الأول "الحريفة" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، بالوشاح الفلسطيني.

 

وأكد النبوي أنه ما زال داعمًا للشعب  الفلسطيني وأهل غزة تجاه العدوان السافر، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هم في قلبنا ومش هننساهم أبدًا، ومش معنى إننا شغالين وبنشوف شغلنا إنهم اتنسوا بالنسبة لينا، هما في القلب والعقل ودايمًا هنفضل نتكلم عليهم وسنستمر في دعمهم".

 

 

أحداث فيلم "الحريفة" تدور حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد"، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

 

أبطال فيلم الحريفة 

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

أبطال فيلم الحريفة فيلم الحريفة الحريفة غزة قضية الفلسطينية الفنان نور النبوي داعم للشعب الفلسطيني أهل غزة

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