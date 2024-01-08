الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل جارهما في دار السلام

محكمة
محكمة

 تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم، مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين سكين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية؛ وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.

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وأشارت التحقيقات، إلى قيام المتهمين بارتكاب تلك الجريمة ارتكاب جريمة وجنحة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان ضربا عمدًا المجني عليه مهاب إبراهيم مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبباعث الانتقام بيتا النية فأعدوا لمخططهما الإجرامي بروية وصمما على تحقيق المنية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتوجها إلى محل سكنه، وما أن نشبت المشاجرة فيما بينهم أشهر أسلحتهم البيضاء مواجهته وانهالوا عليه ضربًا وتمكنوا بتلك الوسيلة من التعدي عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.

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