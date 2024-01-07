إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بـ6 أكتوبر

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان، وتبين من خلال الفحـص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.