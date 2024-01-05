الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الثلاثاء.. الأمم المتحدة ستناقش "الفيتو الأمريكى" ضد قرار المساعدات لقطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الجمعية العام للأمم المتحدة ستناقش الثلاثاء المقبل، "الفيتو الأمريكي"، ضد قرار المساعدات لقطاع غزة.

عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار استراتيجي حول غزة

في سياق آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": ارتفاع حدة النقاش، دليل على عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار استراتيجي حول غزة، ويجب حل الحكومة الحالية.

القاهرة الإخبارية الجمعية العامة الفيتو الأمريكي قطاع غزة المساعدات الامم المتحدة

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