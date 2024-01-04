"مصر تستطيع" تسلط الضوء على أسباب زيادة التعرض لهشاشة العظام

قال الدكتور محمد إمام عالم مصري في انجلترا، إن هناك أكثر من 50% معرضين لمشكلات ضعف العظام لمن تعدوا الـ50 عام، لأنه من بعد إتمام العام الـ30 ما يؤخذ من العظام أكثر مما يضاف له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هناك عوامل تزيد من خطورة التعرض لمشاكل هشاشة العظام على رأسها "التدخين"، وانقطاع الدورة الشهرية عند النساء، وشرب الكحوليات، وعدم ممارسة الرياضة.

وتابع: "ينظر إلى سقوط كبار السن ومشاكل السقوط أنها وباء، حيث إن هناك 2.5 مليون يحدث لهم كسور في أمريكا وانجلترا كل عام، نتيجة ضعف العظام، مما يصعب العمليات الجراحية للعظام حسب العمر".

وشدد الدكتور محمد إمام عالم مصري في إنجلترا، على ضرورة مراجعة مقياس النظر، أو النظارة الطبية للمرضى من كبار السن، لأنها من الممكن أن تتسبب في سقوط لا علاج له، خاصة إن كان يتجاوز الـ50 عاما.