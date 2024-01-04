الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة وراء الانفجار السكاني

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعداد السكاني في مصر اقترب إلى 105 ملايين نسمة، في يناير 2024، بدون تعداد الضيوف، لافتا إلى أن 98 % من السكان يعيشون في 4% من مساحة الدولة. 

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "شبرا الخيمة فيها كثافة سكانية مرعبة، 2 مليون نسمة يعيشون في 270 كيلو متر، فكل كيلو يعيش 7 آلاف نسمة، والقاهرة وصلت إلى 9 ملايين نسمة، مايساوي كوريا الجنوبية.

تابع: "2% من سكان مصر عايشين في 96% من مساحة مصر، فهذه مشكلة خطيرة ورائها المعلومات الدينية الخاطئة خاصة في الرزق وتنظيم الأسرة، وتحديد النسل، والصحة الإنجابية ويروجها خطاب ديني غير مسئول".

وتابع: "في أمثال شعبية خطيرة ترسخ أمور خطيرة فى المجتعمات، وترسخ علاقات سيئة وقد تتحول إلى أحاديث نتيجة عدم الوعي أو آيات من القرآن على شاكلة (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع) و(صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي)، وهي برمتها أمور ترسخ قطع العلاقات وانعدام المعايير الإيجابية".

خالد الجندي الانفجار السكاني التعداد السكانى لعلهم يفقهون الخطاب الدينى

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تجديد حبس 3 مراهقين اغتصبوا فتاة قاصر فى الغربية

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار