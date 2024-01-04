خالد الجندي: المعلومات الدينية المغلوطة وراء الانفجار السكاني

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعداد السكاني في مصر اقترب إلى 105 ملايين نسمة، في يناير 2024، بدون تعداد الضيوف، لافتا إلى أن 98 % من السكان يعيشون في 4% من مساحة الدولة.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "شبرا الخيمة فيها كثافة سكانية مرعبة، 2 مليون نسمة يعيشون في 270 كيلو متر، فكل كيلو يعيش 7 آلاف نسمة، والقاهرة وصلت إلى 9 ملايين نسمة، مايساوي كوريا الجنوبية.

تابع: "2% من سكان مصر عايشين في 96% من مساحة مصر، فهذه مشكلة خطيرة ورائها المعلومات الدينية الخاطئة خاصة في الرزق وتنظيم الأسرة، وتحديد النسل، والصحة الإنجابية ويروجها خطاب ديني غير مسئول".

وتابع: "في أمثال شعبية خطيرة ترسخ أمور خطيرة فى المجتعمات، وترسخ علاقات سيئة وقد تتحول إلى أحاديث نتيجة عدم الوعي أو آيات من القرآن على شاكلة (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع) و(صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي)، وهي برمتها أمور ترسخ قطع العلاقات وانعدام المعايير الإيجابية".