عمرو سعد يثير الجدل بأول صورة في 2024.. آثار ضرب على وجهه

أثار الفنان عمرو سعد الجدل في أول أيام 2024 بعد نشره أول صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو بملامح أصابت متابعيه بالصدمة، حيث كانت ملامحه مهشمة ومنتفخة إثر حادث حصل له واللافت في الأمر أنه لم يعلق عليها لمزيد من طرح علامات الاستفهام حولها.

وتساءل متابعو سعد حول صورته الأخيرة وهل تعود إلى حادث فعلاً أم أنه "مكياج" لأحد الأدوار التي يؤديها في الفترة الحالية، لكنه لم يصرح بأي تعليق، وجاءت أحد التعليقات:"ياساتر يارب ده حقيقي ولا مكياج... من الانتفاخ باين حقيقي".

وجاءت ضمن التعليقات على صورة عمرو سعد تعليق الفنان الأمريكي oliver trevena الذي كتب له:"اتصدمت حين رأيتك في الصورة، لكني تأكدت من أنها مكياح لـ"إعلان ترويجي" لأحد أفلامك"، واكتفى عمرو بالرد عليه بملصق ضحكات دون كتابة أي تعليق توضيحي.

فيلم “الغربان”

وانتهي عمرو سعد من تصوير فيلمه "الغربان" الذي يدور في إطار تاريخي أكشن من إخراج ياسين حسن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في عام 2024.

أبطال "الغربان"

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم: محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني- تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.