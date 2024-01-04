الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لعلهم يفقهون" يسلط الضوء على "تحديد النسل".. حلال أم حرام؟

الشيخ السيد عبد الباري
الشيخ السيد عبد الباري

 قال الشيخ السيد عبد الباري، إن مسألة "تحديد النسل"، قديمة تعود إلى أكثر من 70 عاما مضت، لافتا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو من أثارها وقتها لضبط إيقاع المجتمع بعد نجاح ثورة يوليو 1952.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي ام سي، أن العلماء والفقهاء أجمعوا على أن فكرة "تحديد النسل" لفظا غير مقبولة وتحتاج إلى مراجعة ومدارسة، واجتمعوا على أن "تحديد النسل"، لا يعني التعقيم أو المنع، ولكن استقر المفهوم الفقهي على فكرة "التنظيم".

وتابع عبدالباري: "الأحكام الشرعية تدور على أنها مجمع عليها أو خلافية أو اجتهادية، وفي قضتينا "تحديد النسل"، تعد أحكاما اجتهادية، فكل مجتمع ينظم اموره الداخلية وفقا لمقدرته الصحية والمالية ومدخراته وثرواته في باطن الأرض".

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