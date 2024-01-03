مدبولى: مصر ستجتاز جميع الأزمات التى تواجهها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر ستجتاز كل الأزمات التي تواجهها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى كانت هناك تأكيدات بأن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وأوضح أن الدولة اتخذت قرارات استراتيجية بعدم زيادة أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الدولة تحملت الكثير من الأعباء عن المواطنين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.