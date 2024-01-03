انقطاع المياه منذ 4 أيام والرجال تتيمم بالمساجد.. ماذا يحدث فى أم درمان؟ (فيد

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، من أم درمان، إن الحرب في السودان خلفت وضعًا إنسانيًا مريرًا، حيث انقطعت المياه تمامًا منذ 4 أيام، من مناطق شمال أم درمان، والتي نتجت عنها أزمة إنسانية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مواطنين نزحوا من مدينة "ود مدني"، إلى "أم درمان"، حيث حدث ضرر كبير للغاية في خدمات المياه ونزل عدد كبير جدًا من السكان إلى مجرى نهر النيل لجلب المياه، وفي نفس الوقت قصفت ميليشيا الدعم السريع منطقة سكنية مجاورة لمحطة مياه المنارة، مما تسبب في دمار 3 منازل وإصابة 3 أشخاص، أحدهم إصابته بالغة.

وأوضح أن المواطنين يجلبون المياه بصعوبة شديدة وذلك في ظل انقطاع المياه لمدة 4 أيام ومع نفاذ مخزون المياه لدى المواطنين بدأت المشكلة تزداد، مرددًا: "الناس اتجهت لـ"التيمم" في المساجد نظرًا لانقطاع المياه.