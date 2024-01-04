الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستدلًا بالقرآن الكريم.. خالد الجندى: يجوز التهنئة بالعام الميلادى الجديد

خالد الجندي
خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن جواز التهئنة بين المسلمين وبعضهم عن العام الميلادي الجديد، أن الأمر يقتصر فقط على غير المسلمين. 

وأفتى خالد الجندى، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديدن مستشهدا بالآية القرآنية "وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".

وأضاف: "معنى ذلك أن الأيات لاتخلو من أمرين، أولها أن ما يضايقك أو يجزنك يجب الصبر عليه، وهناك أيضا ما يفرحنا وأخبار إيجابية يجب أن نشكر الله عليها".

خالد الجندي القرآن الكريم الجندي العام الميلادي الجديد المسلمين

مواد متعلقة

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص فى القرآن؟.. خالد الجندى يجيب

الأكثر قراءة

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

النقل: مليون دولار سنويًا ومدة التعاقد 15عامًا لتشغيل محطات الركاب السياحية

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار