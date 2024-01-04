مستدلًا بالقرآن الكريم.. خالد الجندى: يجوز التهنئة بالعام الميلادى الجديد

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن جواز التهئنة بين المسلمين وبعضهم عن العام الميلادي الجديد، أن الأمر يقتصر فقط على غير المسلمين.

وأفتى خالد الجندى، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أنه يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديدن مستشهدا بالآية القرآنية "وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور".

وأضاف: "معنى ذلك أن الأيات لاتخلو من أمرين، أولها أن ما يضايقك أو يجزنك يجب الصبر عليه، وهناك أيضا ما يفرحنا وأخبار إيجابية يجب أن نشكر الله عليها".