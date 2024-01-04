شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة بشأن الأسعار

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن الزيادة في الأسعار تخطت الحدود المتوقعة، لأن هناك تصرفات عشوائية من المصنعين والتجار.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، سر الزيادة، مؤكدا أنها على علاقة بأمرين وهما ارتفاع متوسط الأرباح بشكل عشوائي، والثاني هو العروض داخل ال"الهايبرات" الكبيرة.

وتابع: "الهايبرات الكبيرة سحبت أغلب الأجهزة الكهربائية عشان العروض، وبعد العروض ماتخلص ترجع تاني الأجهزة للتجار فيبدأوا يعلوا سعرها، فالمصنع بيودي للتجار وهما بيتحكموا في السعر".

وواصل: "لدينا مصنعين هيبتدوا ينزلوا شغل في النص الأول من عام 2024، بعد حصولهما على رخصة من رئاسة الوزراء، مما سيحقق استقرار نوعا ما في الأسعار، وهما مصنعان للأجهزة الكهربائية كلها".

وطمأن جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، المواطنين بأن تلك الفترة ستعبر على خير وسلام، مرددا: "فترة وهتعدي على خير وسلام، الناس خلال الفترة المقبلة ستشعر بفرق كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية".