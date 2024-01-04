الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لجنة مكافحة كورونا: من مر على تطعيمه عام أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد

الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا داعي للقلق من متحور فيروس كورونا الجديد "JN1"، لأن جميع الحالات بسيطة ومتوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي إم سي": "حالات المتحور الجديد لا تحتاج إلى الحجز في المستشفيات، أو أخذ أكسجين، لذا فهو ليس بالصعوبة الشديدة على "الأطباء".

وتابع: "الدور شديد على المريض من حيث الأعراض ولكن ليس شديدا على الأطباء لأنه من الملاحظ عدم وجود حالات في حاجة إلى مستشفيات أو دور رعاية".

وواصل: "على المريض أخذ قسط من الراحة التامة واتباع التغذية السليمة والتهوية الجيدة والابتعاد عن التدخين"، موضحا أن الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد هم من مر على حصوله اللقاح عام.

وأكد الدكتور حسام حسني، الأمين العام للمجلس الصحي المصري، أن اللقاحات هي من أنقذت العالم من تفشي وباء كورونا، ولكن يجب أن تكون محدثة، لافتا إلى أن مصل كورونا أو الأمصال التي تخص الأمراض الفيروسية تؤخذ مرة كل عام.

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