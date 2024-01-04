زراعة "حماة الوطن" تشيد بالموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب

أشاد المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب "حماة الوطن" بموافقة البرلمان على قانون يسمح للأجانب بـ تملك الأراضي الصحراوية بما يسهم التوسع في الرقعة الزراعية من خلال جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.

وقال المهندس محمد الجمال، إن الهدف من مشروع القانون هو منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأكد أن ضخ استثمارات أجنبية في القطاع الزراعي واستصلاح الاراضي عنصر مهم لزيادة الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك توفير احتياجاتنا من الحاصلات الزراعية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو عمليات التصنيع أو تصدير الحاصلات الزراعية وجلب عملة اجنبية للسوق المصري.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك تخوفات من الشائعات التي قد يطلقها البعض على هذا القانون من بيع الأراضي للأجانب لأن الدولة المصرية لا تفرط في شبر من ترابها ولكن لفتح مجالات للاستثمارات وتشجع الاجانب على الدخول فيها.

ونوه إلى أن القانون ولائحته التنفيذية التي سيتم إصدارها عقب إقرار القانون ستكون شافية ووافية لكل هذه التساؤلات.