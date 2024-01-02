دراسة: برنامج الطروحات المصرية يسهم فى تحسين بيئة المناخ الاستثمارى

أوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن برنامج طروحات الحكومة المصرية هو مبادرة تهدف إلى طرح عدد من الشركات والمشروعات الحكومية للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية أو من خلال الاكتتاب الخاص من خلال البيع.

وقال المركز فى دراسة له، إن البرنامج طرح أسهم الشركات للبيع للمستثمرين عبر البورصة، أو من خلال البيع للقطاع الخاص بهدف جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات المستهدفة للطرح في البرنامج تشمل شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكدت الدراسة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي صدرت في يونيو 2022، وتهدف إلى وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وإعادة هيكلة أصول الدولة وتحسين أدائها، وتوفير موارد مالية إضافية للحكومة لتمويل المشروعات التنموية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه تم اتباع منهجية علمية لتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي ينطبق عليها الخصائص الأساسية التي تجعلها مؤهلة للدخول بالبرنامج، واستندت تلك المنهجية على عدد من المعايير الأساسية التي راعت أهمية تلك الأصول بالنسبة للاقتصاد القومي، وطبيعة نشاط تلك الأصول، وكفاءة عملية لإدارة تلك الأصول، كما وفرت تلك المعايير الحماية الكافية للاقتصاد الوطني من احتمالية التعرض لضغوط مستقبلًا نتيجة فقدان السيطرة على قطاع بعينه أو حدوث أية ممارسات احتكارية بالمستقبل.

طرق التنفيذ

وتطرقت الدراسة إلى طرق تنفيذ برنامج طروحات الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم من خلال عدد من المؤسسات المملوكة للدولة والمتمثلة في البنوك العامة وشركات التأمين بقيادة الصندوق السيادي المصري، والذي تأسس كصندوق استثماري مملوك للدولة في عام 2018 بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له، وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كان لذلك الصندوق (الصندوق السيادي المصري) آثار إيجابية على دعم المناخ الاستثماري بمصر، إذ دخل الصندوق في ارتباطات استثمارية مع القابضة الإماراتية ADQ استطاع من خلالها تنفيذ صفقات بقيمة 1.84 مليار دولار من خلال تنفيذ صفقات تخارج من عدد 5 شركات من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري، إذ حصلت ADQ بموجب تلك الصفقة على حصص في عدد من الشركات؛ هي البنك التجاري الدولي: بحصة بحوالي 16.94%، وشركة أبو قير: بحصة بحوالي 21.52%، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو: بحصة بحوالي 2.2%، وشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية: بحصة بحوالي 12.23%، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع: بحصة بحوالي 32%.

الجوانب الإيجابية

أضافت الدراسة أنه من المتوقع أن يسهم برنامج الطروحات المصرية في تحقيق العديد من الجوانب الإيجابية المتمثلة في تحسين بيئة المناخ الاستثماري بمصر، مشيرة إلى أن دخول مساهمين جدد بتلك الشركات هو أمر من شأنه أن يعزز قواعد الحوكمة بتلك الشركات، ويجدد دماء إدارة تلك الشركات من خلال وجود تمثيل للمستثمرين الجدد بمقاعد مجالس إدارة تلك الشركات، وهو ما سيكون له هدف إيجابي على تطوير نماذج أعمال تلك الشركات من خلال تحسين كفاءة عملياتها، أو نقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.

وأكد الدراسة، أن تلك الطروحات فوائد جيدة للغاية على أداء تلك الشركات بشكل خاص، وعلى دعم القدرات التمويلية للاقتصاد المصري بشكل عام.