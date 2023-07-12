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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصادية توضح موعد الاستفادة من عوائد الطروحات الحكومية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشفت ماريان عزمي، الخبيرة الاقتصادية، عن إسهامات الطروحات الحكومية في تعزيز الموارد المصرية من النقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.

وقالت في لقاء لبرنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن رئيس الوزراء أعلن في مايو الماضي عن أن الحكومة تخطط للحصول على 2 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحكومية، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والحصص التي تم بيعها أحد عوامل نجاح مخطط الوصول لهذا الرقم الذي أعلن عنه سابقًا.

فوائد الطروحات الحكومية

وأشار إلى أن النجاح في هذا المخطط نقطة إيجابية ويعطي مؤشرًا وثقة في قدرة الحكومة على حل الأزمة في الفترات المقبلة بعد خطوة الطروحات الحكومية التي اتخذتها الحكومة.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز عملها على بعض القطاعات، والتي سيكون لها دورها في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من خلال الطروحات الحكومية، أولها قطاع الأدوية، وقطاع البنوك، ثم قطاع الطاقة.

وأضافت أن الطروحات الحكومية قد تؤتي ثمارها خلال الفترة من شهر يوليو الجاري إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أن المعدل الزمني لتشهد البلاد معدلات نمو أكبر في إتمام الصفقات يستمر حتى شهر يناير المقبل، وهو ما سيمنح الحكومة الفرصة لعمل دراسات مكثفة للشركات والعروض المقدمة والتفاوض قبل إتمام البيع.

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