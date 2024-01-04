الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان يُشيد بجهود “اقتصادية القومي لحقوق الإنسان” لتعزيز خدمات ذوي الهمم بالقطاع المصرفي

طارق رضوان
طارق رضوان

أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

واستعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.

حيث تم عرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالإضافة للنجاح  في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف  ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان  بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وأكد "رضوان" على أهمية دور اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الفئات المختلفة، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة.

وأكد “رضوان” على دعم مجلس النواب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.

مجلس النواب لجنة حقوق الانسان اللجنة الاقتصادية المجلس القومي لحقوق الإنسان الاشخاص ذوي الاعاقة القطاع المصرفي التقرير السنوى

الأكثر قراءة

عاجل.. تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

معاقبة واضعى امتحان التربية الفنية للأول الإعدادى بالفيوم

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

هل الموعد الحالى مناسب لشراء الذهب فى مصر؟.. تقرير يوضح

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار