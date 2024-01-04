الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة وتطوير شارع ترعة السواحل وميدان أحمد سلام

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من القطاعات بأحياء العجوزة وامبابة والمنيرة الغربية وذلك للوقوف على حالة النظافة والإشغالات ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومحيط المشروعات القومية المنفذة بنطاق الأحياء.

شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال التطوير الجارية بمحيط محور 26 يوليو نطاق شارع أحمد عرابي، بحي العجوزة، حيث تابع نسب التنفيذ بخطة  تطوير ورفع كفاءة الأرصفة وشبكة الإنارة ودعم جانبي الطريق والجزر للوسطي بالمسطحات الخضراء. 

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الأعمال وتنفيذها بالمواصفات المحددة لتحقيق الشكل الحضاري. 

كما تفقد المحافظ عدد من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية  حيث تابع أعمال التطوير والتوسعة والرصف الجارية بشارع ترعة السواحل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور المرورية والشوارع الحيوية والتى شدد خلالها المحافظ علي سرعة الانتهاء من الأعمال لعدم إعاقة حركة السير بالشارع.

وشملت جولة المحافظ تفقد سوق الميثاق بشارع ترعه السواحل مؤكدًا أن المحافظة قد تمكنت من رفع كفاءة وإنشاء العديد من الأسواق الحضارية للتيسير علي للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة تطوير ورفع كفاءة سوق الميثاق ليظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وتفقد المحافظ شوارع محمد سليم والوحدة والمنيرة الشرقية والتي شدد خلالها على رئيس حى إمبابة وهيئة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة، بالإضافة إلى منع الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ شارع البوهي، والتي تابع خلاله أعمال إنشاء موقف سرفيس أسفل محطة مترو الأنفاق الجديدة، ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الموقف لدخوله الخدمة في أسرع وقت.

وقرر المحافظ خلال الجولة مجازاة مسؤولي النظافة بشارع القومية لعدم ظهور مستوى النظافة بالشكل المطلوب وعدم متابعه جهود رفع المخلفات، مشددًا على رؤساء الأحياء بالقيام بحملات النظافة والاشغالات بشكل يومى ومراجعة شركات النظافة المسؤولة عن المنطقة ومحاسبة المقصر منها.

وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع المطار بحى المنيرة الغربية والتى وجه خلالها برصف مدخل الشارع في أسرع وقت، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة ميدان أحمد سلام امتداد شارع المطار.

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