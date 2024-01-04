"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمى للغة برايل

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمي للغة برايل، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

وأشار مدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أهمية توفير الدعم والرعاية الكاملة لمدارس المكفوفين من ذوى الاحتياجات الخاصة ويجب أن يكونوا متساويين فى الحصول على الحقوق الممنوحة لغيرهم.

ويرتبط الاحتفال باليوم العالمي لبرايل بمولد مؤسس هذه اللغة (لويس برايل) الذي ولد في نفس اليوم عام ١٨٠٩ بمدينة كوبفراي إحدى مدن باريس عاصمة فرنسا.

ابتكار طريقة برايل

واستوحى برايل الفكرة من ضابط في الجيش الفرنسي ابتكر طريقه مشفرة يستطيع بها الجنود التخاطب دون كلام.

وتتكون لغة برايل من عرض لرموز الأبجدية والرقمية من خلال (٦) نقاط، والتي تمثل الحروف والأرقام، ويمكن التعرف عليها باللمس، بما في ذلك رموز العلوم والموسيقى والرياضيات، وتستخدم لغة برايل في إنتاج الكتب والمطبوعات المكتوبة بالخط المرئي، وهذا يساعد المكفوفين في الحصول على المعلومات الهامة، مما يُحقق الكفاءة والمساواة.

وتعد طريقة برايل، هي وسيلة الاتصال الوحيدة للمكفوفين في مجال التعليم والتعلم والاطلاع على الاتصالات المكتوبة، وذلك في سياق الدمج الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادتان (٢١، ٢٤) من اتفاقية حقوق الأشخاص.