محافظ القاهرة يترأس لجنة مراجعة المتقدمين لشغل وظائف قيادية

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية عمل القاهرة، ومدير عام التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

وأكد محافظ القاهرة استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (9) من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وكان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محورسميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات ، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات ، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم.

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.