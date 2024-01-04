لمتابعة توافر السلع.. نائب محافظ القاهرة يجري زيارة مفاجئة لمجمعات استهلاكية بحي الزيتون

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة لعدد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع الغذائية بنطاق حى الزيتون، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، للتأكد من توافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

التصدي لمواجهة غلاء الأسعار واستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق

وشدد نائب المحافظ على التصدي لمواجهة غلاء الأسعار واستمرار الحملات التموينية والرقابية بصفة دورية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة فى السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي الزيارة فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بأسعار مناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

في سياق آخر، كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ترأس اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية عمل القاهرة، ومدير عام التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة

وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (9) من المتقدمين، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

الدكتور حسام الدين فوزي خلال زيارته

الدكتور حسام الدين فوزي خلال زيارته

الدكتور حسام الدين فوزي خلال زيارته

الدكتور حسام الدين فوزي خلال زيارته