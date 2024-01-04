نائب محافظ القاهرة يكلف بسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بحي الأميرية

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

وتابع نائب محافظ القاهرة تنفيذ الخطة الاستثمارية وتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى الأميرية والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة.

كما شدد فوزي، على سرعة الانتهاء من كل الأعمال الجارية بالطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وتذليل كل العقبات أثناء الأعمال وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أن تلك الزيارات الميدانية تهدف للاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة لضمان نجاح العمل بشكل عام.

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