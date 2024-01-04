الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 
وأعرب محافظ القاهرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة، عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا الله بخالص الدعوات أن يجعله عيدًا سعيدًا على قداسته وعلى جميع الإخوة المسيحيين والمصريين جميعًا، وأن تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين.

وكان قد قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، والتى ينتظر أن تُحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة، ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محور سميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبدالمجيد محمود مع مدخل الأسمرات، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم.

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كل الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.

رافق المحافظ فى جولته جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

البابا تواضروس الثاني تهنئة اعياد الميلاد محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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