الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الملك سلمان يوافق على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم

الملك سلمان
الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، قرارا باستضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال عام 2024، ضمن برنامج ضيوف "خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قوله إن "هذه اللفتة تؤكِّد العناية الكبيرة من قبل ولاة الأمر بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والتواصل المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة".

وأوضح أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف".

العاهل السعودي الملك سلمان 1000 معتمر خادم الحرمين وزارة الشؤون الإسلامية

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