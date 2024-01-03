الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تطالب الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

أوكرانيا
أوكرانيا

طالبت بولندا، اليوم، الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى لاستخدامها في حربها ضد روسيا، منددة بالهجوم الروسي الأخير على عدد من المناطق الأوكرانية، لا سيما ضواحي العاصمة كييف.

ودعا رادوسلاف سيكورسكي، وزير الخارجية البولندي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، الغرب إلى تشديد العقوبات على روسيا، وتزويد كييف بصواريخ طويلة المدى ردا على القصف الروسي الأخير لأوكرانيا.

وكتب: "يجب أن نرد على الهجوم الأخير على أوكرانيا عبر تشديد العقوبات على روسيا، حتى لا تتمكن موسكو من صنع أسلحة جديدة بمكونات مهربة، ومن خلال منح كييف صواريخ طويلة المدى تمكنها من تدمير مواقع الإطلاق ومراكز القيادة".

كانت روسيا قد قصفت أمس الثلاثاء أكبر مدينتين أوكرانيتين، في موجة جديدة من الضربات الجوية أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل.

بولندا أوكرانيا روسيا المناطق الأوكرانية طويلة المدى

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