لا يفوتك هذا المساء|إمام عاشور يقود الأهلى لنهائي السوبر.. والقصة الكاملة لعصابة المنشطات الجنسية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزير الشباب يبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لانطلاق ماراثون زايد الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مع قيادات وزارة الشباب والرياضة والشركة المُنفذة لماراثون زايد الخيري؛ لبحث كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة الماراثون، التي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589943

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يمنع رئيس الموساد من المشاركة بمداولات حول صفقة الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو يمنع رئيس الموساد مرتين على الأقل من المشاركة في مداولات دعا إليها وزير الأمن حول صفقة تبادل الأسرى. من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية، حسب ما أوردته وكالة رويترز الأمريكية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589952

«فلوسها حلوة».. القصة الكاملة لعصابة المنشطات الجنسية في مدينة نصر

خطط عاطلين للاتجار في المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، لتكشف “الدستور" في هذا التقرير تفاصيل القصة الكاملة لحلم الثراء السريع.

تفاصيل الواقعه تعود بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم فيها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589944

كعب داير.. رحلة سما عطية حداقة في قضايا التحريض على الفسق

فوجئت سامية عطية حداقة وشهرتها سما المصري خلال إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشئون المالية والتجارية وبالكشف على بطاقتها تبين صدور حكم بالحبس، فألقى القبض عليها صباحًا؛ لتنفيذ حكم قضائى بالسجن عامين في نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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الرئيس الإيرانى: اغتيال موسوى أظهر ضعفًا من جانب إسرائيل

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إن اغتيال موسوي أظهر ضعفا من جانب إسرائيل.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله: هذا العمل علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة، وهو بالتأكيد سيدفع ثمنه. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589951

فى التسعين.. إمام عاشور يقود الأهلى لنهائى السوبر على حساب سيراميكا

تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعدما عبر عقبة سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف النهائي.ويلعب الأهلي مع فيوتشر الخميس المقبل في نهائي السوبر، بينما يلعب في نفس اليوم سيراميكا مع بيراميدز على المركز الثالث. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589981

جهود البنك الدولي في دعم الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023

قال التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، إنه يعمل على مساندة الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا سيما وقت الأزمات. وقدم 500 مليون دولار إضافية لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر "تكافل وكرامة"، حيث يغطي هذا البرنامج نحو 4.6 ملايين أسرة، تمثل أكثر من 18 مليون فرد، ثلاثة أرباعهم تقريبًا من النساء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4589733