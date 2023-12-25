الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كعب داير.. رحلة سما عطية حداقة في قضايا التحريض على الفسق

سما المصري
سما المصري

فوجئت سامية عطية حداقة وشهرتها سما المصري خلال إنهاء الأوراق الخاصة بغرامات الأحكام بنيابة الشئون المالية والتجارية وبالكشف على بطاقتها تبين صدور حكم بالحبس، فألقى القبض عليها صباحًا؛ لتنفيذ حكم قضائى بالسجن عامين في نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وقال محاميها إن النيابة العامة طعنت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لنشرها مقاطع مخلة على صفحاتها الشخصية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وتم قبول الطعن وحبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

وسبق وواجهت سما إدانة بسبب سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد وريس نادي الزمالك السابق، فقضت المحكمة بحبسها 6 أشهر بتهمة السبّ والقذف على الرغم من تنازل ريهام سعيد عم الدعوى.

كما قضت سما المصري حكم بالحبس 3 سنوات بسبب الفيديوهات المخلة والتحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات غير لائقة.

كان النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على سما المصري عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيه بشكل خارج عن الآداب العامة، وتم القبض عليها وتنفيذ الحكم القضائي، لكن في 11 نوفمبر الماضي قضت محكمة النقض بقبول طعن النيابة العامة في قضية جديدة تتهمها بالفسق والفجور وتم زيادة الحكم للحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفسق أيضًا، وتبين أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ وغير قابل للطعن.

ووجهت النيابة للراقصة ارتكاب جرائم نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب.

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تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

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