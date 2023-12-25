الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«فلوسها حلوة».. القصة الكاملة لعصابة المنشطات الجنسية في مدينة نصر

متهمين
متهمين

خطط عاطلين للاتجار في المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، لتكشف “الدستور" في هذا التقرير تفاصيل القصة الكاملة لحلم الثراء السريع.

تفاصيل الواقعه تعود بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوم فيها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 أكياس منشطة – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

خلال التحقيقات أقرّ المتهمين بالاتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر، بسبب ارتفاع أسعارها وكشف المتهم الأول كنا عاوزين نحقق اول مليون.

بالقبض على المتهمين قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين بتهمة حيازة كمية كبيرة من المنشطات مجهولة المصدر بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق تجديد حبس المتهمين النيابة تقرر حبس المتهمين

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