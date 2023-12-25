الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الإيرانى: اغتيال موسوى أظهر ضعفًا من جانب إسرائيل

رئيسي
رئيسي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، إن اغتيال موسوي أظهر ضعفا من جانب إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله: هذا العمل علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة، وهو بالتأكيد سيدفع ثمنه.

الحزب الثوري الإيراني: إسرائيل ستدفع الثمن 

 

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من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستدفع ثمن مقتل أحد قادته، حسبما ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني.

وقالت رويترز ووكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق، إن ضربة جوية في سوريا أسفرت عن مقتل السيد راضي موسوي خارج العاصمة السورية دمشق.

وقال الحرس الثوري في بيان تلاه التليفزيون الرسمي الإيراني: مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة.

وكان موسوي عضوا في الحرس الثوري الإيراني مسئولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

ووصفه الحرس الثوري الإيراني بأنه أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا برتبة عميد.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها رفضتا اقتراحا مصريا بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

لاحقا نفى عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان ما قالته المصادر عن المحادثات، مضيفا: لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات دون وقف كامل للعدوان.

وقال إن "قيادة حماس تهدف بكل قوتها إلى وضع نهاية كاملة وغير مؤقتة للعدوان والمجازر التي يتعرض لها شعبنا"، في إشارة إلى أكثر من 20 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب التي استمرت 11 أسبوعًا مع إسرائيل.

وقالت المصادر المصرية إن حماس والجهاد الإسلامي، اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف احتمال إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر عندما اقتحم مسلحون جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص. 

غزة الاحداث إسرائيل إيران الحرس

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