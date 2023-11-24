لأول مرة.. إير كايرو تسير رحلات جوية بين مطاري برج العرب والدمام أبريل المقبل

تستعد شركة "إير كايرو" الذراع اللقتصادي لوزارة الطيران المدني المصرية، لفتح نقطة جوية دولية جديدة بين مطارى برج العرب والدمام بالمملكة العربية السعودية في 3 إبريل المقبل 2024، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة فتح نقاط وأسواق دولية جديدة للمساهمة في زيادة تنشيط الحركة الجوية الدولية مختلفة الجنسيات إلى شبكة المطارات المصرية، صرحت بذلك مصادر مطلعة بشركة "إير كايرو".

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أنه وفقًا لتوجيهات وتعليمات القيادة السياسية ووزارة الطيران المدني بضرورة زيادة معدلات التشغيل الجوية المختلفة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية، في ظل حالة الإستقرار التي تشهدها البلاد خلال الأونة الأخيرة، حرص مسئولي شركة إير كاير بقيادة حسين شريف رئيس مجلس الإدارة، على وضع خطط إستراتيجية لفتح نقاط جوية دولية جديدة بكافة الأسواق العربية والأسيوية والأفريقية والأوروبية، لربط شبكة المطارات المصرية بجميع دول العالم، حيث تسعى الشركة خلال الفترة الراهنة لزيادة الموراد المالية والإقتصادية عقب زيادة وتطوير وتحديث أسطولها الجوي بمختلف الطرازات المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع السياسيات التي وضعتها وزارة الطيران المدني المصرية لزيادة التدفقات السياحية مختلفة الجنسيات إلى المدن والمنتجعات المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة إير كايرو الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني المصري، تعمل خلال الأونة الأخيرة التوسع فى شبكة خطوطها لخدمة أكبرعدد من العملاء والوصول إلى أكبرعدد من الوجهات الخارجية والداخلية، وفقًا لتعليمات قيادات وزارة الطيران المدني، وذلك عبر التنسيق مع الناقل الجوي الرسمي لجمهورية مصر العربية شركة مصر للطيران، حيث تعمل الشركتين حاليًا على تسيير خطوط جوية إلي مناطق دول الشرق الأوسط والشرق الأقصي وشرق المتوسط، وكذلك التوسع في المناطق السياحية الغردقة وشرم الشيخ، مما سيساهم في خدمة الخطط التشغيلية والتسويقية لإير كايرو، في ظل الخطة التوسعية لزيادة أعداد الطائرات التي تتمتلكها إير كاير، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الطائرات من أحدث الطرازات لدى الشركة إلى (19) طائرة من طراز A320 Neo بحلول عام 2025، بالإضافة إلى عددًا من الطائرات ذات الطرازات المتوسطة الأخري ليصل أسطولها الجوي إلى 75 طائرة متوسطة وصغيرة.

وأوضحت المصادر، أن شركة إير كايرو ستبدأ في تسيير أولى رحلاتها الجولية المباشرة إلى منطقة دول غرب أفريقيا لأول مرة بتاريخ وزارة الطيران المدني بخط سير القاهره / بوركينا فاسو ( واغادوغو) / السنغال ( دكار) بواقع رحلتين أسبوعيًا، إبتداءًا من شهر ديسمبر المقبل لعام 2023.