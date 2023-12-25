الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يمنع رئيس الموساد من المشاركة بمداولات حول صفقة الأسرى

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو يمنع رئيس الموساد مرتين على الأقل من المشاركة في مداولات دعا إليها وزير الأمن حول صفقة تبادل الأسرى. 

إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية، حسب ما أوردته وكالة رويترز الأمريكية.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغوط عسكرية".

القاهرة الإخبارية نتنياهو رئيس الموساد مداولات وزير الأمن صفقة تبادل الأسرى

مواد متعلقة

«ماذا لو كان ابنك؟».. أهالى المحتجزين فى غزة يقطعون خطاب نتنياهو بصيحات الاستهجان

نتنياهو: إسرائيل لن تنجح فى إطلاق سراح المحتجزين دون ضغوط عسكرية

نتنياهو: الضغط العسكرى ضرورى لتحرير الرهائن

نتنياهو: حرب غزة ستستغرق وقتًا طويلًا

قتلى جيش الاحتلال يشعلون الخلافات بين نتنياهو وحكومته.. ما القصة؟

أكاديمى: عدم رجوع نجل نتنياهو من أمريكا يشعل أزمة داخل إسرائيل

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

"الدستور" يكشف التشخيص المبدئى لإصابة "الشناوى" فى لقاء سيراميكا بكأس السوبر

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية