القاهرة الإخبارية: نتنياهو يمنع رئيس الموساد من المشاركة بمداولات حول صفقة الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن الإعلام الإسرائيلي، أن نتنياهو يمنع رئيس الموساد مرتين على الأقل من المشاركة في مداولات دعا إليها وزير الأمن حول صفقة تبادل الأسرى.

إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية، حسب ما أوردته وكالة رويترز الأمريكية.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغوط عسكرية".