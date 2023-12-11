نشرة الثانية| استمرار توافد الناخبين على اللجان.. و"السيسى" يجتمع بالحكومة (بالفيديو)

لليوم الثاني، يستمر المواطنون في التوافد على لجان الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء مواعيد عمل الموظفين والجامعات.

وفي سياق متصل، يواصل الرئيس السيسي اجتماعاته مع وزراء الحكومة لمتابعة جهودهم في تطوير المدن والمرافق واستعادة الوجه الحضاري.. ونقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار على مدار الساعة.

الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"يد واحدة".. الشرطة النسائية تساعد المسنات فى التصويت بمدينة نصر

حرصت عناصر الشرطة النسائية على مساندة السيدات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى لجانهن الانتخابية والإدلاء بأصواتهن.. لقراءة المزيد اضغط هنا

المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية: المشاركة الشبابية بالانتخابات كثيفة.. ولا مخالفات

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في مستهل اليوم الثاني للتصويت، مؤكدًا انتظام سير العملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع التي تابعها الفريق الميداني التابع للمركز، مشيرًا إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد لبدء عملية الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

لليوم الثاني.. مسيرات حاشدة لحزب مستقبل وطن بالجيزة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن مسيرات حاشدة بمحافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

بمحيط اللجان الانتخابية.. "الصحة" تشن حملات للتوعية بالكشف عن الأمراض المزمنة والوبائية

حرصت وزارة الصحة والسكان على تنظيم حملة توعوية للمواطنين خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وتوافد أحد أعضاء الحملة إلى مدرسة محمد فريد التجريبية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد، من أجل توعية المواطنين وتوجيههم إلى ضرورة الكشف على الأمراض المزمنة والوبائية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

أحدهم على كرسي متحرك.. وزراء مصر السابقين يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

رغم خروجهم من المنصب الوزاري بعضهم منذ سنة والبعض الآخر لسنوات، إلا أنهم أصروا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي وممارسة دورهم الوطني.. لقراءة المزيد اضغط هنا



في اليوم الثاني.. أرقام مهمة عن انتخابات الرئاسة المصرية

تدخل انتخابات الرئاسة المصرية يومها الثاني، من أجل إتاحة المشاركة وممارسة الحق الانتخابي أمام المصريين في تحديد مصيرهم واختيار الرئيس القادم، ورسم خارطة الطريق القادمة لـ6 سنوات هي مدة الرئيس المنتخب.. لقراءة المزيد اضغط هنا

الرقابة الصحية تعلن تفاصيل التسجيل للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن تفاصيل التسجيل للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد GAHAR EGY-CAP وهي أول شهادة متخصصة من نوعها في مصر والوطن العربي، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية.. لقراءة المزيد اضغط هنا

"الإحصاء": 2.8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي "2022/ 2023"

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء أن إجمالي عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي بلغ 28،0 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2022/ 2023 مقابل 27.3 مليون تلميذ عام 2021 /2022، بزيادة بلغت نسبتها 2.8% من إجمالي التلاميذ.. لقراءة المزيد اضغط هنا

وزير الإسكان: بعد غدٍ.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض- المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم (3– 4- 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.. لقراءة المزيد اضغط هنا