الإثنين 11 ديسمبر 2023
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مصر

الرقابة الصحية تعلن تفاصيل التسجيل للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية

الهيئة العامة للاعتماد
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي لها اليوم  تفاصيل التسجيل للحصول على شهادة متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد GAHAR EGY-CAP وهي أول شهادة متخصصة من نوعها في مصر والوطن العربي، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية والدولية.

صرح د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن شهادة GAHAR EGY-CAP تعتبر أول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص معتمد من "GAHAR"، والتي تمثل جهة الاعتماد الحكومية المصرية الوحيدة لجودة المنشآت الصحية، تعمل على تأهيل المنشآت الصحية بمختلف انواعها للحصول على الاعتماد.

معايير المستشفيات 

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ان المتدرب يحصل على الجانب النظري والعملي بالجامعات فيما يتعلق بمعايير المستشفيات الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) على أيدي خبراء متخصصين في جودة الرعاية الصحية بمجالات متعددة مثل: (القيادة والإدارة في المنشآت الصحية، سلامة البيئة والمنشأة، الرعاية المتمركزة حول المريض، تقديم الرعاية المتكاملة، إدارة الخدمات التشخيصية والمساندة، إدارة وسلامة الدواء، إدارة الموارد البشرية بالمنشآت الصحية، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الجودة وتحسين الأداء والتكنولوجيا وإدارة المعلومات، سلامة المرضى، الحصول على الاعتماد).

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وتابع أن هيئة الاعتماد حرصت امداد المتخصص، الى جانب الدبلوم المتخصص من الجامعات، ببرنامج تدريبي متكامل لبناء القدرات على تطبيق معايير اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب امداده بالجانب المعرفي والعملي اللازم لتأهيل المنشأة وفقا لنظم الاعتماد الدولية المختلفة، وذلك قبل تقدمه لاختبار الشهادة، مشيرا أن هذا "البرنامج التدريبي" يتم تقديمه على يد نخبة من الخبراء المتميزين في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية من خلال برنامج تفاعلي غير مسبوق، ايمانا بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به مراكز ووحدات  الرعاية الأولية في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تقديمها لحوالى 80% من الخدمات الصحية للأسر المصرية والتي تمثل محور اهتمام المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة.

تعزيز التعليم والتدريب المستمر
 

وأكد د. احمد طه، على أهمية تعزيز التعليم والتدريب المستمر لجميع الكوادر الصحية، بما يساعد في بناء كوادر طبية مؤثرة وفعالة من العاملين بالقطاع الصحي وقادرين على تقديم رعاية صحية آمنة ومستدامة وذات جودة عالمية بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030 للقطاع الصحي المصري وأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

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ولفت إلى أن البرنامج التدريبي GAHAR EGY-CAP يمثل خطوة هامة في طريق النهوض بجودة وسلامة الخدمات الصحية ومستقبل الرعاية الصحية بالمنظومة الجديدة، حيث يساعد المتدربين على الإلمام بالمبادئ الأساسية التي تعزز من قدراتهم في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أو من أنظمة الاعتماد المختلفة بما يتكون لديهم من المعرفة، والمهارات التي تمكنهم من الفهم والتطبيق الصحيح لمفاهيم الجودة وتحسين الأداء، وسلامة المرضى، وإدارة الموارد البشرية، وممارسات مكافحة ومنع انتشار العدوى، والرعاية المتمركزة حول المريض، والتنسيق والإعداد لعمليات المراجعة التقييمية وتبنى نموذج القيادة التشاركية، وبما يضمن توفير خدمات صحية أمنة وفعالة وبمستويات جودة عالمية ومستدامة.

وحول المتطلبات الأساسية للتقدم للبرنامج التدريبي، أشار طه ان المتقدم للشهادة لابد ان يكون حاصلا على الدبلوم المهني المؤهل لامتحان GAHAR_EGYCAP  من احدى المؤسسات التعليمية التي وقعت بروتوكول تعاون مع "جهار " مثل: (جامعة بدر، جامعة بورسعيد، الأكاديمية البحرية، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية، جامعة جنوب الوادي، جامعة العلمين)، مشيرا الى التوجه للادارة العامة لتدريب الغير بالهيئة للاجابة عن اية استفسارات الى جانب انه تم فتح باب التسجيل بالبرنامج من خلال الموقع الالكتروني للهيئة: www.gahar.gov.egذ

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