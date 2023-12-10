رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يدلى بصوته فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بصوته في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة.

وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التتفيذي بالهيئة، وعدد من مديري الادارات والعاملين بالهيئة.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي يمر بها العالم.

وأعرب عن سعادته بالإدلاء بصوته من مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكان الشاهد على الإرادة المصرية القادرة على البناء ومواجهة أي تحد، ومن قلب الحي الحكومي الذي تدار من خلاله الجمهورية الجديدة، داعيا جميع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من أجل مستقبل أكثر إشراقًا، ومن أجل خدمة صحية تليق بتاريخ هذا الشعب العريق.

وكان الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قد وجه بتيسير مشاركة العاملين بالهيئة، بالمقر الرئيسي وفروع محافظات التأمين الصحي الشامل، في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى على مدار ايام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على اداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام وسير العمل.

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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