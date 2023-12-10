الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حشود من "مصر الحديثة" للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية

احتشد آلاف المواطنين من أعضاء حزب مصر الحديثة، وذلك فى أول أيام الاقتراع فى الإنتخابات الرئاسية 2024 أمام العديد من اللجان الانتخابية للتصويت فى العرس الديمقراطى واختيار رئيس مصر القادم، وسط فرحة كبيرة ومئات الأعلام المرفوعة من المواطنين بمختلف الفئات العمرية لهم.

كما عبر المواطنون وأعضاء حزب مصر الحديثة من أمانة محافظة الجيزة،عن تقديرهم لإتاحة الفرصة أمامهم لإبداء رأيهم  والتعبير عنه، فى سبيل حب الوطن والتكاتف حول قيادته الحكيمة.

وانطلقت اليوم الأحد 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

حزب مصر الحديثة أمانة الجيزه

 

حزب مصر الحديثة أمانة الجيزه
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