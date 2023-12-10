الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب فرج فتحي فرج ينظم مسيرة بالبدرشين لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

نظم النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، مسيرة في دائرة البدرشين، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعوتهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وشارك في المسيرة عدد كبير من الشباب الذين رفعوا أعلام مصر، مرددين هتافات «بنحبك يا ريس»، وسط حالة فرحة من أهالى الدائرة الذين شاركوا بقوة في المسيرة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب فرح فتحي فرج، إن الانتخابات الرئاسية تعد أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، حيث تشهد تعددية تنافس فيها المرشحون الأربع على نيل ثقة الناخبين، ونشهد إقبال كبير من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وهو ما يكشف وعي الشعب المصري بأهمية المرحلة الراهنة.

وأضاف «فرج»، أن كل مواطن مصري له الحق الدستوري في الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، ولا يجب أن يفقد أى مواطن حقه الدستوري فى اختيار رئيس مصر القادم ولا يتهاون فيه بأى شكل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الانتخابات الرئاسية الراهنة بمثابة أول انتخابات تعددية تعقد في مناخ سياسي يتسم بالشفافية وسماع الرأي والرأي الآخر، وهناك تنافس بين 4 مرشحين، الذين يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وهو ما يؤكد أن هذه الانتخابات الرئاسية تعددية وتعبر عن تنافسية سياسية.

وأوضح «فرج»، أن الكثير من المشاركين في المسيرة الحالية، يؤمنون بأهمية المشاركة في الانتخابات لدعم بلادهم، ويريدون الأمن والاستقرار وهو ما يدفعهم للتصويت للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت صباح اليوم، أولى أيام تصويت المصريين في الداخل، في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام وهم 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية
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