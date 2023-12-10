لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

أصبح الأمر سهلًا في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية، لجميع المواطنين خاصة المغتربين بالمحافظات والمسافرين بعدما وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد كبير من اللجان الانتخابية للمغتربين، وننشر في التقرير التالي جميع أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024، وتفاصيل عناوين لجان الوافدين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، بجميع محافظات مصر.

لجان المغتربين فى القاهرة



ومن هذا الجانب، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير عدد من اللجان الانتخابية للمغتربين فى محافظة القاهرة للتصويت بـ انتخابات الرئاسة 2024، وفقًا للعناوين الآتية في هذا التقرير أو الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

أماكن لجنة المغتربين بالقاهرة

- قسم شبرا مدرسة ناصر الثانوية الصنايع بنات ش احمد حلمى

-قسم شبرا موقف أحمد حلمى تقاطع شارع الترعة مع شارع الشماشرجى بشبرا

-قسم الساحل موقف عبود لسيارات الأجرة الساحل

-قسم الساحل موقف عبود لسيارات الأجرة الساحل

-قسم الساحل مقر جراج مستشفى معهد ناصر معهد ناصر _ بالساحل

-قسم روض الفرج وحدة الرصد البيئى ميدان مسرة بروض الفرج

-قسم الاميريه مبنى الشؤون الاجتماعيه ميدان الاميريه ب 51

-قسم حدائق القبه مدرسة السلام الثانوية بنات ش الليثى من ش مصر والسودان

-قسم حدائق القبه نادى الوفاء الوفاء متفرع من ش المطرية بجوار سور المخابرات العامة

قسم الشرابيه مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات 5 ش مستشفى جيهان بالشرابية

قسم الخليفه مدرسه دليبرون شكرى ش القادرية

قسم البساتين مدرسه الشهيد احمد بدوى الاعدادية المشتركة مقابر اليهود البساتين

قسم مصر القديمه مدرسه صلاح الدين الحديثة للغات 18 ش نادى الرماية الزهراء

قسم أول مدينة نصر مدرسة عباس العقاد الثانوية ش تحسين فرغلى خلف طيبة مول

قسم ثان مدينة نصر مجمع الملك فهد شارع الخليفة القاهر

قسم ثالث مدينة نصر مدرسة المعتز بالله الابتدائية ش المدارس مدينة الأمل.

لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات



-قسم ثالث مدينة نصر مدرسة العميد الشهيد سرور أحمد سرور خلف مسجد الحرمين _ زهراء مدينة نصر _أمام المحكمة العسكرية

-قسم أول السلام موقف السلام الإقليمى _ مقر موقف سيارات الأجرة موقف السلام الجديد _ أول السلام

-قسم أول السلام موقف السلام الإقليمى _ مقر موقف سيارات الأجرة موقف السلام الجديد _ أول السلام

-قسم ثان السلام مقر الجهاز التنفيذى لسوق العبور سوق العبور مقر الجهاز التنفيذى

-قسم ثان السلام مقر الجهاز التنفيذى لسوق العبور سوق العبور مقر الجهاز التنفيذى

قسم المرج موقف المرج الشرقية المرج الجديدة

قسم المرج موقف المرج الغربية موقف المرج لسيارات الأجرة- بالمرج

قسم النزهه احمد عرابى للتعليم الاساسى المدينة السكنية بالهايكستب

قسم النزهه موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى

-قسم النزهه موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى

-قسم النزهه موقف مبنى الركاب 1 _ مطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى

-قسم النزهه موقف مبنى الركاب 1 _ مطار القاهرة الدولى مطار القاهرة الدولى

-قسم الظاهر مدرسه الظاهر الثانوية الحديثه 45 ش الظاهر

-قسم الوايلى مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات 121 ش السريات _ عبده باشا العباسية

قسم منشأة ناصر مدرسة خالد بن الوليد الابتدائيه ش القمائن _عزبة بخيت بجوار القسم

قسم الجماليه مدرسة الفردوس الابتدائية 17 ش المنصورية

قسم الدرب الاحمر مدرسة درب سعادة الإبتدائية 1 حارة ابوالفضل من ش درب اسعادة

قسم بولاق المعهد الفنى الصناعى ش الصحافة

قسم قصر النيل النادى الأهلى بالجزيرة مقر النادى الأهلى بالجزيرة _ قصر النيل

قسم عابدين مدرسة محمد فريد التجريبية 2 درب الملاحفية من ش الشيخ ريحان

قسم الازبكيه نقابة المهن العلمية 8 بستان الدكة

قسم الازبكيه مقر محطة سكك حديد مصر محطة سكك حديد مصر_رمسيس _ الأزبكية

قسم الازبكيه مقر محطة سكك حديد مصر محطة سكك حديد مصر_رمسيس _ الأزبكية

قسم باب الشعريه مدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين 197ش الجيش ـ امام قسم باب الشعرية

قسم الموسكى مدرسه فاطمه الزهراء الابتدائيه 45 ش الازهر

قسم دار السلام مدرسة الفاروق1 ش الفيوم مجمع المدارس

قسم المعادى مقر الجهاز التنفيذى لشق التعبان بالمعادي منطقة شق الثعبان

قسم التبين مركز التدريب المهنى ش قسم التبين

قسم 15 مايو مركز شباب 15 مايو الشياخة الأولى _ قسم 15 مايو

قسم حلوان مديريه التربيه والتعليم بحلوان ش كورنيش النيل

قسم حلوان مدرسه الشهيد امين شرطة / صابر ابو ناب ش منصور- حلوان

قسم المعصرة مدرسة سعد زغلول الرسمية لغات أرض العمدة – طريق الأتوستراد

قسم المعصرة مصر الحره ش كورنيش النيل

قسم التجمع الأول مقرالجهاز التنفيذى بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة

قسم التجمع الأول الحى الحكومى الجديد بالعاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديدة

قسم التجمع الأول الحى الحكومى الجديد بالعاصمة الادارية العاصمة الادارية الجديدة

قسم التجمع الأول مبنى ادارى تابع لشركة العاصمة بجوار بنك فيصل بحى المال- العاصمة الادارية الجديدة

-قسم القطامية المنطقة الصناعية بالقطامية قطعة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات

-قسم القطامية المنطقة الصناعية بالقطامية قطعة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات

-قسم الشروق مدرسة طبرى الشروق منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية

-قسم بدر مدرسة الفردوس الثانوية مدينة بدر

-قسم بدر مدرسة الفردوس الثانوية مدينة بدر

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لجان المغتربين فى الجيزة

وفي هذا السياق، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير عدد من اللجان الانتخابية للمغتربين فى محافظة الجيزة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

-الجيزة المركز الانتخابي عنوان المركز الانتخابي

-قسم الجيزة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية ش الجامعة بجوار جامعة القاهرة

-قسم الجيزة جراج هيئة النقل العام ش البحر الأعظم بالمنيب- الجيزة

-قسم الجيزة مجمع المصالح الحكومية ش ربيع الجيزى بجوار محطة قطارات السكك الحديدية بالجيزة

قسم بولاق الدكرور مدرسة الاحلام يمجمع مدارس هدى شعراوى بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء

قسم بولاق الدكرور مدرسة عمر سليمان ش مدينة عامر ببولاق الدكرور

قسم بولاق الدكرور مدرسة لواء الاسلام الخاصة يتقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر ببولاق الدكرور

-قسم الاهرام مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية يحدائق الاهرام

-قسم الاهرام مدرسة الزهور الإبتدائية ش كعابيش بمنطقة الطوابق – فيصل- الهرم

-قسم الاهرام مدرسة جلورى ش كفر الجبل متفرع من شارع الهرم

-قسم الاهرام مدرسة كفر نصار الإعدادية آخر ش فيصل مدخل كفر نصار بالهرم

قسم العمرانيه مدرسة ثورة التصحيح ش سيدى عمار بجوار محطة مترو ساقية مكى بالعمرانية الشرقية

قسم العمرانيه مدرسة ام الابطال التجريبية لغات ش السادات متفرع من شارع الوحدة العربية

قسم العمرانيه مدرسة دار الحنان الخاصة ش أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة بالعمرانية

قسم الطالبيه مدرسة أم القرى ش عزالدين عمر متفرع من شارع الهرم بالطالبية

قسم الطالبيه مدرسة العروبة الرسمية للغات مجمع المدارس ش العروبة بالمريوطية بالطالبية

قسم الطالبيه مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي ش المدارس بمنطقة الكنيسة بالطالبية

-قسم الطالبيه مدرسة كامل عودة ش ترسا بمحطة المحولات بالطالبية

-قسم الدقى المركز القومى للبحوث ش النور

-قسم الدقى مركز شباب الدقى نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان

-قسم الدقى مركز شباب بين السرايات ش السكرى بمنطقة بين السرايات بالدقى

-قسم العجوزه مدرسة الشهيد المقدم / نبيل السيد الردة التجريبية للغات 7 ش الفرات من ش جامعه الدول العربية.

لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات



-قسم العجوزه مركز شباب أرض اللواء ش ترعة الزمر بالعجوزة

-قسم امبابه المعهد الفنى الصحى ش طلعت حرب بجوار المطبعة الاميرية

-قسم المنيره الغربيه مدرسة أحمد عرابى ناصية ش حسين مهران ميدان سفارى بارك بالمنيرة الغربية

-قسم المنيره الغربيه محطة قطارات بشتيل بالمنيره الغربيه

قسم الوراق مدرسة عبدالله بن رواح ش ترعة السواحل

مركز اوسيم مدرسة بشتيل الاعدادية بنات ش مجمع المدارس امام مقهى الصعيدى بشتيل / اوسيم

مركز منشاه القناطر جهاز مدينة سفنكس الكيلو 53 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بجوار السليمانية

مركز منشاه القناطر محطة محولات القاهرة 500 منطقة الصليبة بجوار كوبرى أبورواش مركز منشأة القناطر

مركز منشاه القناطر مركز شباب منشأة القناطر خلف مركز شرطة منشأة القناطر

مركز كرداسه جهاز الإستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 بجوار مكتب البريد طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بأبورواش

-مركز كرداسه جهاز الإستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 بجوار مكتب البريد طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بأبورواش

-قسم الحوامديه مدرسة الحوامدية الثانوية بنات بطريق مصر اسيوط الزراعى بجوار الادارة التعليمية

مركزابوالنمرس مدرسة شبرا منت الإعدادية بنين بأول طريق المنصورية بجوار الوحدة الصحية بشبرامنت- أبوالنمرس.

لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات



-قسم اْول 6 اكتوبر مدرسة النصر الرسمية للغات بالحى المتميز ش محمد فريد بجوار بنك مصر

-قسم اْول 6 اكتوبر مدرسة الرؤية بالحى الثالث بمحور الكفراوى بأكتوبر أول

-قسم ثان 6 اكتوبر أكاديمية الرى بمجمع البنوك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر ثان

قسم ثان 6 اكتوبر مركز شباب الحى الحادى عشر بجوار مكتب البريد- قسم ثان أكتوبر

قسم ثان 6 اكتوبر مركز شباب الحى السادس بالمجاورة التاسعة قسم ثان أكتوبر

قسم ثالث 6 اكتوبر مدرسة الشهيد/ ايهاب مرسى _الرسمية للغات بداخل مساكن القوات المسلحة بمدينة الفردوس بالقرب من نادى 1 للقوات المسلحة

قسم ثالث 6 اكتوبر مدينة الانتاج الاعلامى بطريق الواحات اكتوبر ثالث

-قسم ثالث 6 اكتوبر مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية بـ800 فدان طريق الواحات بجوار حى الصفوة بزهراء أكتوبر الجديدة

-قسم حدائق اكتوبر مدرسة بلال بن رباح الرسمية للغات بالمنطقة الأولى- ابنى بيتك

-قسم الواحات البحريه مركز شباب منديشه بقرية منديشه

-قسم الواحات البحريه مدرسة الشهيد صالح قاسم بقرية الحيز بالواحات البحرية

-مركز الصف مدرسة عرب أبوساعد الإعدادية بقرية عرب أبوساعد شارع المدرسة الابتدائية متفرع من طريق الأوتوستراد

-مركز اطفيح مدرسة الكريمات للتعليم الاساسى بقرية الكريمات- شارع مدخل المدرسه متفرع من طريق الكريمات الزراعى



لجان المغتربين فى القليوبية



وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير عدد من اللجان الانتخابية للمغتربين فى محافظة القليوبية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

-قسم أول شبرا الخيمة محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة

-قسم ثان شبرا الخيمة شركة انابيب البترول بمنطقة مسطرد- شبرا الخيمة ثان

-قسم ثان بنها مدرسة بنها الثانوية بنات بشارع الاستاد امام نادى سيتى كلوب مدينة بنها

-قسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية رقم واحد ش الأمير الرئيسي

-قسم الخصوص معهد ابوبكر الصديق الازهرى شارع البترول بعزية النورة- الخصوص

-قسم العبور مدرسة ال70 متر للتعليم الاساسى بحى الشباب منطقة ال70 متر بمدينة العبور

-قسم العبور مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات بشارع الصحافة الحى التاسع بمدينة العبور

-مركز الخانكه مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية المشتركة رقم 2 بابى زعبل بوسط عزبة الابيض

-مركز الخانكه مدرسة قنديل الإعدادية بنين بعرب العيايدة ش المدرسة.



لجان المغتربين فى الشرقية



وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير عدد من اللجان الانتخابية للمغتربين فى محافظة الشرقية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ويمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/ogv-subcommittees

-الشرقية المركز الإنتخابي عنوان المركز الإنتخابي

-قسم أول الزقازيق مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية بميدان الزراعة

-قسم ثان الزقازيق مدرسة الشهيد / أحمد وحيد التجريبية بنين بمنطقة فيلات الجامعة

-قسم الصالحيه الجديده مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمجاورة 4 قسم الصالحية

قسم الصالحيه الجديده المدرسة الشاملة للتعليم الأساسى بمجاورة 11 قسم الصالحية

قسم أول العاشر من رمضان مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5 بقسم أول العاشر

قسم ثان العاشر من رمضان المدرسة الثانوية بنين بالمجاورة 38

قسم ثالث العاشر من رمضان مدرسة الشهيد/ عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بالمجاورة 65- قسم ثالث العاشر من رمضان

-مركز بلبيس المدرسة الاعدادية بقرية السلام

-مركز بلبيس مدرسة الشعب الابتدائيه بساتين الاسماعليه

-مركز فاقوس مدرسة النصر الابتدائية بالصالحيه

