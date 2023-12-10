عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، أن مقاتليها قتلوا 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

تفاصيل استهداف القسام لجيش الاحتلال في غزة

وأوضحت كتائب القسام في بيان اليوم أن مقاتليها استهدفو آليتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "الياسين 105" في جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مجاهديها تمكنوا أيضا من الإجهاز على قناص صهيوني في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، كما استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام استهدف دبابة ميركفاه إسرائيلية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".

فيما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها قصفت التحشدات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. في محيط موقع بوابة "النمر" في محور التقدم شرق الوسطى بوابل من قذائف الهاون

يأتي هذا فيما تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف المناطق الشرقية في خانيوس وسط تجدد القصف المدفعي على مناطق في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ما أسفر عن ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات وسط الأهالي.

الأردن: حرب غزة ممنهجة لإفراغ القطاع من سكانه

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق اليوم إنه يمكن وصف الحرب في غزة بالمجهود الممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه.

وأوضح، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة، إن إسرائيل تركز على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة مشيرا إلى أن أهداف الحرب الإسرائيلية تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم.

وأوضح الصفدي أن الوفد العربي والإسلامي أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف الاعتداء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع والحرص على حماية المدنيين.