الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يدخل 60 ألف فقط.. "الطاقة الفلسطينية": غزة تحتاج 750 ألف لتر وقود يوميا

غزة
غزة

وصف ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، الوضع الانساني في قطاع غزة بالـ “الكارثي”،وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم ، إن |"الوضع كارثي لم يصل إليه أي شعب في العالم من هذا الدمار والقتل والبطش الذي لا يفرق بين البشر والحجر والشجر، مشيرًا إلى أن العائلات في قطاع غزة إلا وله شهيدا وأكثر أو جريحًا أو معتقلًا أو نازحًا".

وضع الطاقة في قطاع غزة

وتابع رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، أن جميع مصادر الطاقة المستدامة هي مفصولة عن قطاع غزة ولا يسمح بوصول الوقود إلى محطة التوليد بكميات كافية لتشغل المولدات الاحتياطية للمشافي والمؤسسات الحيوية في قطاع غزة سواء مضخات المياه أو مراكز إيواء النازحين، فالوضع من سيئ للأسوأ.

  تفعيل محطة توليد الطاقة تحتاج إلى 450 ألف لتر وقود

وأكد، أن كميات الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة حوالي 60 ألف لتر يوميا بينما حاجه قطاع غزة من الوقود إلى حوالي 750  ألف لتر يوميا، وخاصة أن تفعيل محطة توليد الطاقة تحتاج إلى 450 ألف لتر، أما عن تشغيل المضخات المياه بحاجه الي حوالي 80 ألف لتر، ولتشغيل مرافق القطاع الصحي في حال هناك عمل كامل للمشافي حوالي 120 ألف لتر، والذي يدخل حاليا إلى قطاع غزة فقط 60 ألف لتر، وكان هناك ضغط من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لرفع هذه الكمية لحوالي 120 لـ 200 ألف لتر.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تتجاوب مع هذا الضغط ولا تزال تحدد كميات الوقود بالحد الأدني لتشغيل المولدات وخدمات الاغاثة الدولية وغيرها من مرافق كمالية لا يمكن الاستفادة منها لقطاع الطاقة الكهربائية، وهدف إسرائيل الأول هو تدمير مصادر الطاقة الكهربائية سواء الطاقة الشمسية من خلال استهداف الخلايا الشمسية في قطاع غزة المتواجدة على أسطح المشافي والمراكز الصحية أو على المراكز الحيوية مثل المدارس أو حتى المنازل.

إسرائيل وضع الطاقة في قطاع غزة قطاع غزة الوضع الإنساني في قطاع غزة الطاقة الفلسطينية سلطة الطاقة الفلسطينية

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