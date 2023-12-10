وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من الموضوعات المهمة في هذا الوقت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية من اليوم الاحد من الساعة التاسعة صباحًا ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة لجنتهم الانتخابية ثم النزول للادلاء بأصواتهم وتلبية استحقاقهم الانتخابي.

في التقرير التالي يمكن الاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023 بالرقم القومي من خلال الطرق التي تيسرها الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين وكذلك أخر موعد للانتخابات الرئاسية المصرية.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الموجود هنا

https://www.elections.eg/

ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم ثم اضغط على كلمة استعلم

يظهر مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة والقسم التابع

ثم العنوان الخاص بالمدرسة التي ستدلي فيها بصوتك

ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية كي يمكنك التوجه للادلاء بصوتك بكل سهولة

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال ارسال رسالة إلى رقم 5151 فيها رقم بطاقتك الشخصية وبعدها تتلقى رسالة بها تفاصيل لجنتك الانتخابية وهي نفس التفاصيل السابق ذكرها.

أو يمكن الاتصال بنفس الرقم 5151 واتباع الخطوات التي يتم الاستفسار عنها من أجل الاستعلام عن لجنتك الانتخابية.

آخر موعد للانتخابات الرئاسية المصرية 2023

تستمر الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 على مدار ثلاث أيام بحيث تنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وتفتح اللجنة الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً أمام الناخبين.

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي رمز نجمة

محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران رمز الشمس

عبدالسند حسن محمد يمامة والشهرة عبد السند يمامة رمز النخلة

حازم محمد سليمان محمد عمر والشهرة حازم عمر رمز السلم

جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية

مع العلم أن جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل تبدأ من الإثنين 8 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

ويتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

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