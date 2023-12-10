الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من الموضوعات المهمة في هذا الوقت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية من اليوم الاحد من الساعة التاسعة صباحًا ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة لجنتهم الانتخابية ثم النزول للادلاء بأصواتهم وتلبية استحقاقهم الانتخابي.

في التقرير التالي يمكن الاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023 بالرقم القومي من خلال الطرق التي تيسرها الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين وكذلك أخر موعد للانتخابات الرئاسية المصرية. 

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023

 

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2023 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الموجود هنا 

 

https://www.elections.eg/

ادخل رقمك القومي  المكون من 14 رقم ثم اضغط على كلمة استعلم 

يظهر مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة والقسم التابع 

ثم العنوان  الخاص بالمدرسة التي ستدلي فيها بصوتك 

ورقم لجنتك الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية كي يمكنك التوجه للادلاء بصوتك بكل سهولة 

 

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال ارسال رسالة إلى رقم 5151 فيها رقم بطاقتك الشخصية وبعدها تتلقى رسالة بها تفاصيل لجنتك الانتخابية وهي نفس التفاصيل السابق ذكرها. 

أو يمكن الاتصال بنفس الرقم 5151 واتباع الخطوات التي يتم الاستفسار عنها من أجل الاستعلام عن لجنتك الانتخابية. 

 

آخر موعد للانتخابات الرئاسية المصرية 2023

 

تستمر الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 على مدار ثلاث أيام بحيث تنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 وتفتح اللجنة الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً أمام الناخبين. 

 

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أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

 

  • عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي رمز نجمة
  • محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران رمز الشمس
  • عبدالسند حسن محمد يمامة والشهرة عبد السند يمامة رمز النخلة
  • حازم محمد سليمان محمد عمر والشهرة حازم عمر رمز السلم

 

 

جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية 

 

مع العلم أن جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل تبدأ من الإثنين 8 يناير 2024 وتستمر لمدة 3 أيام.

ويتم  إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

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