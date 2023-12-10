وزير الزراعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويدعو الفلاحين للمشاركة

أدلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم، وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.

وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.

الاستقرار الذي تشهده مصر يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليًا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتًا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى.

وطالب القصير الجميع بالتحلى بالإيجابية والمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى للجمهورية الجديدة، حتى تظهر مصر بالصورة التى تستحقها أمام العالم، مشيرًا إلى أن مستقبل الدولة المصرية يرسمه وعي وإرادة الشعب المصري العظيم.

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.