مواطن من ذوي الاحتياجات: حرصت على التصويت ردا للجميل والاهتمام بأصحاب الهمم

تصدر مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، الطابور الخاص بتنظيم دخول الناخبين للتصويت بلجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بشارع الجلاء، حيث حرص على أن يكون اول من يدخل اللجنة للادلاء بصوته لاختيار رئيس مصر القادم، وحرصا على استمرار مسيرة التنمية والبناء والاستقرار الذي تشهده مصر.

وقال محمد عباس أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في السويس، أنه جاء للتصويت ردا للجميل بعد حزمة من القرارات والقوانين التي ردت حقوق ذوي الإعاقة في مصر.

وتشهد لجنة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين اقبالا منذ قبل فتح اللجان لاستقبال الناخبين، وحيث تنوعت الفئات العمرية المحتشدة أمام اللجنة بين الشباب والشيوخ والنساء في صورة تعبر عن نسيج شعب السويس البطل.



انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.