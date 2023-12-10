وزير التجارة: المشاركة في الانتخابات خطوة مهمة لاستكمال بناء الدولة

أدلى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، بلجنته الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الوزير، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في الانتخابت الرئاية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة ذات الدور السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلًا عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادیة العالمية الحالية.

وأوضح أن المشاركة الإيجابية بهذه الانتخابات تسهم في تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر، والتي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب قادر على تخطي كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في مختلف القطاعات فضلًا عن ارتفاع مؤشرات أداء شتى المجالات الإنتاجية المصرية.

ونوه بأن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من شأنها الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بمكانة مصر، وتعزيز عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وحث الوزير جموع الشعب على المشاركة البناءة في هذا العرس الديمقراطي؛ للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.