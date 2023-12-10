الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطول طابور فى مصر.. الآلاف فى انتظار الإدلاء بأصواتهم بالسويس (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

احتشد الآلاف أمام لجنة ميناء السخنة بمحافظة السويس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ولم يمنع انشغال المتوافدين على ميناء السخنة لإنجاز أعمالهم بالميناء، عن أداء واجبهم وحقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية.

وتزاحم رواد الميناء منذ قبل ما يقرب من نصف ساعة من فتح اللجنة أمام الناخبين، وما زال التوافد مستمرًا على اللجنة التي قد تسجل أعلى نسبة إقبال في السويس.

وتعتبر لجنة ميناء السخنة أهم لجان المغتربين في السويس، حيث إن أغلب المترددين على الميناء من غير سكان السويس، بالإضافة إلى قرب اللجنة من مئات الشركات والمصانع الموجودة بمنطقة السخنة والتي يمثل المغتربون نسبة كبيرة منهم.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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