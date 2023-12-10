نصف مليون ناخبًا يدلون بأصواتهم أمام 61 لجنة في السويس

تستعد 43 لجنة انتخابية في السويس صباح اليوم لفتح أبوابها أمام 484502 ناخبًا للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

كما تنتظر ست لجان خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوافدين أعدادًا كبيرة من الناخبين التي حالت طبيعة عملهم في السويس دون التصويت في لجان محافظاتهم.

وتغطي اللجان أحياء السويس الخمسة، بواقع 43 لجنة للمقيمين وست لجان للوافدين، حيث يمثل الوافدون نسبة كبيرة من سكان السويس نظرًا لاحتواها على عدد كبير من المصانع.

واستعدت محافظة السويس للاستحقاق الدستوري الأهم انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار واحد من 4 مرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.