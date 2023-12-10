الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غرفة القاهرة التجارية توفر خدمة الاستعلام عن مقار الانتخابات الرئاسية

العشري
العشري

أعلن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن توفير خدمة الاستعلام عن المقار الانتخابية لمجتمع التجار استعدادًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل غرفة القاهرة بمركزي التميز بمقر الغرفة الرئيسي 4 ميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق وأيضًا مركز تميز الغرفة بجراج الأوبرا بمنطقة العتبة بالقاهرة.

 دعم عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني

وقال رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه تم توفير هذه الخدمة مجانًا لمساعدة التجار على معرفة مقارهم الانتخابية لدعم عملية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني علينا جميعًا من أجل الحفاظ على استقرار بلدنا وحماية المكتسبات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ككل.

وحثّ "العشري"  مجتمع الأعمال والعاملين لديهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية حيث إنها واجب وطني مكفول لكل مصري، وإن بلدنا تحتاج أن نحافظ عليها وعلى استقرارها وعلى الطفرة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مؤخرًا على كافة الأصعدة.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كبيرة في المشروعات القومية والمدن الصناعية والبنية التحتية وتطوير العشوائيات والتوسع العمراني ومبادرات مهمة مثل حياه كريمة ومشاريع الرعاية الصحية و100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل والقضاء على الفيروسات الكبدية وغيرها من المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين حياه المواطن المصري.

 انطلاق الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 

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