رافعين أعلام مصر.. تكدس شديد أمام لجان الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ (صور)

شهدت معظم اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تكدسًا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وظهر التكدس والزحام جليًا في اللجان الانتخابية المنتشرة في القرى، حيث تصدّر الفلاحين بمختلف أعمارهم المشهد الانتخابي منذ فتح اللجان أبوابها هناك رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".

واصطف العشرات من شباب محافظة كفرالشيخ أمام اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، مؤكدين حرصهم على الحضور والمشاركة في رسم مستقبل جديد لمصر من خلال صناديق الاقتراع.

من جهته، حث اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أهالي المحافظة على المشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا حرص المحافظة على وضع كل الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعّالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.





الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية